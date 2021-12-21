阿里山公路車禍一度封路 1人輕傷送醫

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）阿里山公路51.4公里附近，今天上午11時許發生車禍，聯結車與休旅車相撞，休旅車駕駛輕傷送醫，交通一度中斷，目前已恢復通車，事故原因調查中。

嘉義縣消防局今天發布消息指出，上午11時32分獲報台18線（阿里山公路）51.4公里處隙頂段有車禍事故、民眾受困，立即派遣3車6人前往救援。

消防局表示，約12時人車到場回報為休旅車與聯結車車禍，休旅車駕駛受困車內，利用破壞器材救出受困民眾，傷患男性28歲左肩及後背疼痛，意識清楚，送往嘉義聖馬爾定醫院診治。事故原因警方調查中。

聖馬爾定醫院表示，人無大礙，僅身體挫傷。

交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇告訴中央社記者，中午12時40分接獲山美派出所通知，阿里山公路51.4公里附近，發生聯結車與廂型車對撞事故，路面有殘油漬，馬上派員處理，下午1時25分將油漬清除後，即恢復雙向行車。（編輯：陳仁華）1101221