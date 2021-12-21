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曝險少年行政輔導先行 司法院行政院協商達共識

2021/12/21 20:25
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（中央社記者劉世怡台北21日電）司法院今天表示，20日與行政院召開首場跨院際「少年事件政策協商平台會議」，聚焦討論後，相關協商已達共識，包含曝險少年「行政輔導先行」工作等重要結論。

司法院表示，這次會議是依「少年法院與相關機關處理少年事件聯繫辦法」第9條規定，召開首場院際聯繫會議。

司法院指出，會議中達成提供少年矯正學校學生所需的適性教育與個別化處遇、規劃採行學習評分評量制度、建立跨部會少年矯正教育指導實施法規機制，以及儘速完成少輔會設置及輔導實施辦法，充實人力、提供輔導功能，積極推動曝險少年「行政輔導先行」工作等重要結論。

司法院表示，會中也對於司法安置少年費用調整必要性、少年事件新興毒品檢驗需求等議題進行研商，盼能制定出更加符合實務需求的新興毒品檢驗機制。

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司法院指出，司法院與行政院將持續共同合作，為落實「少年事件處理法」之立法目的，盡最大努力。

依少年事件處理法規定，將縮減司法介入事由，提供曝險少年「行政先行、司法後盾」保護模式，改由少年輔導委員會結合各相關資源，對曝險少年施以適當期間輔導。曝險少年是指12歲以上18歲未滿之人，有下列三種情形之一時，有保障其健全自我成長之必要者，包括無正當理由經常攜帶危險器械者；有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律者；或犯罪未遂而為法所不罰之行為者。（編輯：方沛清）1101221

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