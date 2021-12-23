台中天然氣管線外洩 警消疏散2公寓23名住戶

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台中市東區一處公寓周邊住戶，23日晚間聞到瓦斯味，懷疑瓦斯外洩報案，消防局到場警戒並疏散2棟公寓共23名住戶。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市東區一處公寓周邊住戶，今天晚間聞到瓦斯味，懷疑瓦斯外洩報案，消防局到場警戒並疏散2棟公寓共23名住戶，天然氣公司到場發現洩漏點後止漏，後續由天然氣公司處理。

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台中市消防局今天發布新聞訊息指出，今天晚間7時25分獲報，東區玉皇街一帶聞到濃濃瓦斯味，疑似瓦斯外洩，派遣東英分隊，出動消防車4輛、消防人員13人前往警戒，並通報欣中天然氣公司到場處理，轄區台中市警察局第三分局員警，也到場協助疏散。

消防人員表示，欣中天然氣公司人員到場後，在玉皇街旁一棟公寓1樓，測得天然氣數值約4000ppm，消防人員並已疏散該棟及隔壁棟公寓住宅，共23名住戶。天然氣公司人員在公寓旁找到管線洩漏點，並關閉共用管線開關，後續由天然氣公司處理。（編輯：張佑之）1101223