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闖民宅竊得價值逾百萬手錶金飾 1嫌落網1在逃

2021/12/25 13:21（12/25 15:16 更新）
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新北市萬里區一處民宅日前遭竊賊闖入，損失市值超過188萬元的手錶和金飾。金山警方25日表示，鎖定追緝涉重嫌鄧姓、陳姓2男子，已拘捕鄧嫌到案送辦，並持續追查在逃陳嫌下落。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月25日
新北市萬里區一處民宅日前遭竊賊闖入，損失市值超過188萬元的手錶和金飾。金山警方25日表示，鎖定追緝涉重嫌鄧姓、陳姓2男子，已拘捕鄧嫌到案送辦，並持續追查在逃陳嫌下落。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月25日
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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）新北市萬里區一處民宅日前遭竊賊闖入，損失市值超過188萬元的手錶和金飾。金山警方今天說，鎖定追緝涉重嫌鄧姓、陳姓2男子，已拘捕鄧嫌到案送辦，並持續追查在逃陳嫌下落。

新北政府警察局金山分局今天召開案情說明會表示，萬里區18日發生住宅竊盜，經多日查緝，鎖定鄧姓男子、陳姓男子涉重嫌。

警方23日前往鄧男在基隆市的住處將其拘捕到案，他初步向警方供稱，案發那天他開著租來的車從基隆到萬里閒逛，偶遇相識的陳姓男子，因身上缺錢花用，臨時起意到野柳一帶物色適合的行竊目標。

陳男負責把風，鄧男爬到被害人住家陽台，並持石頭將窗戶擊碎後進入，得手名牌手錶8支及金飾1兩，總價值約超過新台幣188萬元，隨後拿到台北市萬華一帶變賣，供稱銷贓的管道是之前坐牢時向獄友請教而來。

警詢後依加重竊盜罪嫌，將鄧嫌移送基隆地方檢察署偵辦，同案陳嫌仍在逃，將持續追查行蹤。（編輯：李錫璋）1101225

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