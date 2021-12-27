更多編輯台推薦新聞：
日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄
產經

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子積欠燃料費及罰單212筆 遭查扣5輛機車才繳清

2021/12/27 17:19（12/27 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市張姓男子名下77輛機車累計212筆罰單及燃料費都不繳，直到5輛機車遭行政執行署台中分署查扣，27日才出面繳完新台幣16萬多元欠款。（行政執行署台中分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月27日
台中市張姓男子名下77輛機車累計212筆罰單及燃料費都不繳，直到5輛機車遭行政執行署台中分署查扣，27日才出面繳完新台幣16萬多元欠款。（行政執行署台中分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市張姓男子在台中工業區周圍經營機車店，名下77輛機車提供外勞使用以收取費用，但212筆罰單及燃料費都不繳，直到5輛機車遭查扣，今天才繳完新台幣16萬多元欠款。

法務部行政執行署台中分署發布新聞稿指出，張男與妻子一起在台中工業區周圍經營機車買賣維修店，由於附近外勞需要購置機車，但將機車登記在外勞名下程序繁瑣，於是以向外勞收取使用費及維修機車的經營模式來獲取利潤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中分署表示，張男名下機車有77台，但近2年累積罰單及使用燃料費共212筆都未繳納，於是會同交通部公路總局台中區監理所於23日聯合派員，一起到東海大學校園後方外勞宿舍周圍追查，發現張男名下5輛機車，並依法查扣。

在名下機車被查扣後，台中分署指出，張男終於願意出來面對，今天到台中分署將欠繳罰單、燃料費及健保費共16萬多元的欠款繳完，並承諾今後不再拖欠。（編輯：陳仁華）1101227

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族