男子積欠燃料費及罰單212筆 遭查扣5輛機車才繳清

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台中市張姓男子名下77輛機車累計212筆罰單及燃料費都不繳，直到5輛機車遭行政執行署台中分署查扣，27日才出面繳完新台幣16萬多元欠款。（行政執行署台中分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月27日

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市張姓男子在台中工業區周圍經營機車店，名下77輛機車提供外勞使用以收取費用，但212筆罰單及燃料費都不繳，直到5輛機車遭查扣，今天才繳完新台幣16萬多元欠款。

法務部行政執行署台中分署發布新聞稿指出，張男與妻子一起在台中工業區周圍經營機車買賣維修店，由於附近外勞需要購置機車，但將機車登記在外勞名下程序繁瑣，於是以向外勞收取使用費及維修機車的經營模式來獲取利潤。

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台中分署表示，張男名下機車有77台，但近2年累積罰單及使用燃料費共212筆都未繳納，於是會同交通部公路總局台中區監理所於23日聯合派員，一起到東海大學校園後方外勞宿舍周圍追查，發現張男名下5輛機車，並依法查扣。

在名下機車被查扣後，台中分署指出，張男終於願意出來面對，今天到台中分署將欠繳罰單、燃料費及健保費共16萬多元的欠款繳完，並承諾今後不再拖欠。（編輯：陳仁華）1101227