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2男騎機車違規不斷 拒繳罰款遭查封房產

2021/12/27 17:27（12/27 21:14 更新）
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（中央社記者王鴻國新北27日電）法務部行政執行署新北分署表示，有2名男子騎機車違規不斷，罰單均超過 50張，累積罰款分別各約25萬元、19萬多元，直到新北分署查封房產，2人才趕緊辦理分期繳納。

新北分署今天發布新聞稿表示，為配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC 通行費專案」，強力執行嚴重交通違規累犯。

新北分署表示，經清查，家住三重55歲洪姓男子常常無照騎機車上路，家住板橋42歲林姓男子已被吊銷駕照卻仍騎機車上路，兩人有多次嚴重交通違規，有如「行動炸彈」在街頭流竄，罰單也都超過50張，洪男積欠罰款約新台幣25萬元，林男也積欠19萬多元。

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新北分署表示，為確保債權，於12月14日囑託地政機關查封洪男坐落三重區大同南路住宅後，洪男才連忙委請 23歲女兒及2名親戚，先繳納1萬元後向書記官申請辦理分期繳納。

新北分署表示，林男原辦分期繳納，但僅繳部分款項，因此，仍欠18萬多元，新北分署囑託地政機關查封林男土城區4筆持分土地後，林男才趕緊先繳納1萬元，其餘17萬元辦理分17期繳納。（編輯：張銘坤）1101227

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