疑開毒趴起口角 男子持刀揮舞劃傷送醫

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台中市張姓男子28日疑似與2名女子在住處開毒趴，雙方突然起口角，張男拿出刀械揮舞，過程中張男手部遭劃傷，警消人員獲報到場，替張男簡易包紮後，已送醫救治。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市張姓男子今天疑似與2名女子在住處開毒趴，雙方突然起口角，張男拿出刀械揮舞，過程中張男手部遭劃傷，警消獲報到場將張男送醫，2女未受傷，警方正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，今天上午10時43分獲報，西屯區台灣大道四段一處大樓社區，有男子持刀傷人案件，派遣協和、犁份、西屯分隊，出動消防車2輛、救護車3輛與消防人員15名到場。

消防人員表示，現場有1名男子手部受傷已在管理室，另男子住處有2名女子反鎖房內，經員警勸說後開門，疑似驚嚇過度、未受傷，男子經簡易包紮後，已送醫救治。

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台中市警察局第六分局告訴中央社記者，初步調查35歲張姓男子與2名女子，原先疑似在住處開毒趴，張男突然與其他2人起口角，張男拿出水果刀揮舞，雙方拉扯後張男手部遭劃傷，張男到社區管理室求助，並將刀械交給管理人員，管理人員見狀報案。

警方獲報到場後，勸說屋內女子開門，發現桌上留有疑似毒品的粉末殘渣，案發原因警方正進一步調查釐清。（編輯：謝雅竹）1101228