母親怠於照顧2歲兒棄置浴室自生自滅 一審重判8年

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（中央社記者劉世怡台北28日電）2歲男童疑遭凌虐餓死在浴室案，一審今天認定，林姓母親在蕭姓同居人、胞兄陸續離開同居處後，仍怠於照顧男童，令其在浴室自生自滅，依遺棄致死等罪判林女8年徒刑。可上訴。

台北市消防局於民國107年11月9日晚間7時獲報，林森北路附近公寓有救護案，救護人員到場發現，一名2歲男童已無生命跡象，身上無明顯外傷，研判死亡多時，但男童身形異常消瘦，疑營養不良。

檢警調查發現，有輕度智能障礙的22歲林女在酒店上班，未婚生下男童後交給其他親友照顧，但自107年8月起，因親友不願繼續照顧，由林女胞兄將男童帶到台北給林女扶養，林女胞兄也住在林女租屋處。

檢方指出，林女及胞兄將男童關在浴室內，男童因飢餓痛苦哭鬧時，2人則斥喝、毆打男童。同年9月間，林女在網路上認識蕭姓男子，邀蕭男同居，3人繼續共同凌虐男童。檢方將林女、胞兄、蕭男等3人起訴。

一審台北地方法院判決指出，林姓女子等3人因不詳原因不喜歡男童，明知男童未滿3歲，如長期不正常供食將妨害男童自然發育，仍於107年9月中旬起將男童關在浴室內生活，且未以每日3餐方式正常供餐，使男童長期處於飢餓狀態、營養不良而妨害男童身心健全發育。

判決指出，蕭姓男子於107年10月5日與林姓女子分手後，即未同居，而林女胞兄因林女未依約定給予照顧男童的報酬，也於同年10月13日離開同居處。從這時候開始，林女從男童（兒子）身體外觀已知悉這段時期的虐待，如長期不適當餵食，可能導致身體日漸虛弱而死亡。

判決指出，林女仍以消極遺棄的態度，怠於照顧養育兒子，棄置浴室生活，令兒自生自滅，終因營養不良、脫水、肺炎致敗血性休克呼吸衰竭死亡。

合議庭審酌，林姓女子等3人為男童最重要的依賴對象且無可取代，對男童的成長發育具有決定性的影響力，沒善盡照顧責任，最終造成死亡後果。

合議庭依3人犯罪動機、目的、手段、情節及參與程度與角色分工等，判林女8年、林女胞兄3年、蕭男2年徒刑，可上訴。（編輯：李亨山）1101228