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非洲豬瘟
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非洲豬瘟1/159

高雄專勤隊宣導防非洲豬瘟 走訪店家攤販獲響應

2021/12/28 19:21（12/28 19:41 更新）
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移民署高雄市專勤隊與泰國辦事處近日走訪市內東南亞雜貨商行、餐廳及攤販等，向在台泰國籍人士加強宣導防範非洲豬瘟；高市專勤隊表示，日前拜訪一家泰國料理餐廳時，老闆指出店內都採用台灣豬料理，還協助向同鄉宣導。（移民署高市專勤隊提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月28日
移民署高雄市專勤隊與泰國辦事處近日走訪市內東南亞雜貨商行、餐廳及攤販等，向在台泰國籍人士加強宣導防範非洲豬瘟；高市專勤隊表示，日前拜訪一家泰國料理餐廳時，老闆指出店內都採用台灣豬料理，還協助向同鄉宣導。（移民署高市專勤隊提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月28日
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（中央社記者洪學廣高雄28日電）移民署高雄市專勤隊與泰國辦事處近日走訪市內東南亞雜貨商行、餐廳及攤販等，向在台泰國籍人士加強宣導防範非洲豬瘟，有泰國料理老闆不僅採用台灣豬料理，還協助向同鄉宣導。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今天發布新聞稿指出，為防範非洲豬瘟疫情入侵，高市專勤隊近日與泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處拜會高雄市就業服務商業同業公會，協請人力仲介公司協助宣導防範非洲豬瘟措施及「逾期停（居）留外來人口安心接種疫苗專案」，並透過網路社群及拜會商家等方式，向在台泰國籍人士宣導。

高市專勤隊表示，日前拜訪一家泰國料理餐廳時，來自泰國的新住民老闆坦承平時都會關注泰國新聞，所以知道泰國鄰國都已是非洲豬瘟高風險疫區，這名老闆不但全部採用好吃的台灣豬，也會向用餐泰國籍人士宣導，甚至大力稱讚台灣防疫工作，讓民眾安心做生意。

高市專勤隊指出，還走訪市內東南亞雜貨商行、餐廳及市場攤販等處所宣導，提醒外來人口歡慶跨年及春節之餘，千萬不要從國外訂購或請家人寄送違規肉製品，泰國辦事處也在有超過萬人追蹤的臉書（Facebook）粉絲專頁張貼圖卡文宣，鼓勵在台泰國籍人士出面接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種疫苗專案」，實施期間暫至民國111年1月31日，採取「不收費、不通報、不查處、不管制」的4不措施，提醒失聯移工或逾期外來人口儘快於專案期間到指定接種站或醫療院所施打疫苗。

他也呼籲，農曆春節將至，千萬不要將違規肉製品以郵包等方式寄送到台灣，也不要購買來路不明的肉製品，若自非洲豬瘟疫區違法輸入肉製品，最高可處7年以下有期徒刑，併科新台幣300萬元以下罰金，得不償失。（編輯：戴光育）1101228

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