台中鐵皮屋火警1死5傷 男子救出9旬室友自己喪命

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台中市神岡區一處鐵皮屋31日發生大火，火勢猛烈，鐵皮平房不斷冒出黑煙，造成1死5傷，起火原因仍待進一步鑑識。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月31日

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市神岡區一處鐵皮屋今天發生大火，造成1死5傷，其中62歲夏姓男子救出90歲室友後再衝進火場救人，消防員清理火場時發現他已無生命跡象送醫不治，另5名傷者都無生命危險。

台中市消防局接受媒體訪問時表示，今天上午8時16分接獲通報，指位於神岡區中山路的一處鐵皮平房發生火警，到場後發現鐵皮平房不斷冒出黑煙，緊急加派人員前往搶救。

消防局指出，火勢控制後，消防人員進入火場搜索，發現1人已無生命跡象，經救護車送往清泉醫院搶救仍不治，起火原因仍待進一步鑑識。

警方表示，這處鐵皮屋分租給單身男子與移工，上午火警發生後，62歲的夏姓男子先救出行動不便的90歲室友蘇姓老翁，再衝進火場，被消防人員發現時已無生命跡象。

警方指出，僥倖逃出火海的蘇姓老翁僅臉部挫傷，無大礙，對救出自己的夏姓男子命喪火窟，蘇姓老翁感到很難過。

警方表示，現場還有3名外籍移工受傷自行就醫，無大礙；另有1名28歲男移工從2樓跳窗逃生導致腿部骨折，住院觀察中。（編輯：戴光育）1101231