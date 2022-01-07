高雄前偵查佐在職涉包庇賭博餐廳 3人聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄仁武警分局陳姓退休偵查佐曾於在職期間遭取締喝花酒記過調職，但橋頭地檢署又獲報他涉於在職期間包庇某間營利賭博餐廳，檢方複訊後將他跟業者共3人聲押獲准。

橋頭地檢署今天下午發布新聞稿說明，檢方接獲情資仁武區某間遊戲餐廳涉嫌違法賭博，指派檢肅黑金專組主任檢察官謝肇晶、檢察官鄭子薇，與法務部調查局南部地區機動工作站、高雄市政府警察局督察室組成專案小組偵辦，且於1月5日前往搜索遊戲餐廳等地點，昨天拘提業者及傳喚退休員警陳男等人到案說明。

橋頭地檢署複訊後，認為陳男和2名業者等人涉貪污治罪條例等罪嫌疑重大，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

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檢方調查，陳男雖已於去年6月申請退休，但他在民國109年間擔任高雄市政府警察局仁武分局偵查佐期間，明知轄區某間遊戲餐廳需將籌碼換成新台幣（俗稱洗分），涉嫌賭博營利，但他竟因與業者熟識包庇，且數度前往消費，甚至涉有不正利益往來。

另外，陳男在109年10月間擔任偵查小隊長期間，也因和仁武、旗山兩警分局員警喝花酒，遭靖紀小組取締，並以「涉足不當場所違紀加重記過2次，調整服務地區」處分。這也是高市警局近年來人數最多、處分最嚴厲違紀案。（編輯：黃世雅）1110107