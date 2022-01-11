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男嬰丟工地生死未明 母產後殺子未遂判1年定讞

2022/1/11 11:38
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（中央社記者蕭博文台北11日電）宋姓女子未婚懷孕產下男嬰，放任黃姓生父將男嬰裝入塑膠袋後棄置於工地，至今生死未明。二審認定宋女犯產後殺子未遂罪，判刑1年，案經最高法院日前駁回上訴定讞。

另一方面，黃姓生父二審時被依故意對兒童犯殺人未遂罪，判處有期徒刑7年6月，未提起上訴已確定。

歷審判決書指出，宋女與黃男交往後懷孕，於民國108年10月間於住處產下一子；宋女分娩後不久，黃男見男嬰活產，卻將男嬰連同胎盤、臍帶放進黑色塑膠袋，丟棄在高雄市小港區一處工地，男嬰迄今下落不明。

108年11月間，被通報為失蹤人口的黃男及宋女在台中市一處超商被員警尋獲，警方聯繫高雄市政府社會局，發現宋女未婚懷孕且已過分娩日期卻不見孩子在身邊，2人才交代事情原委。

一審高雄地方法院認為，宋女因參與詐騙集團，拒絕社工協助生子安置，消極未阻止黃男丟棄男嬰，也未報警，但依嚴格的證據法則，無從認定男嬰生死，只能認定2人犯殺人未遂罪，判黃男9年徒刑，宋女6年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。二審認為，宋女在心智與經濟各方面較為弱勢，男友在她產子後遭詐騙集團成員脅迫將小孩處理掉，宋女別無其他求援對象，改變原本想保有小孩的想法，以消極不作為方式放任黃男丟棄男嬰。

二審認為，宋女犯產後殺子未遂罪，改判刑1年；黃男犯殺人未遂罪，綜合所有量刑事由，改判刑7年6月。

黃男在二審判決後未上訴，已判刑定讞；宋女不服提起上訴，但最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1110111

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