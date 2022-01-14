陸企來台私設科技研發中心 一嫌交保

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一家陸資企業透過呂姓男子在新竹竹北成立電子公司，並私設研發中心，為陸企從事藍芽耳機、手環晶片研究等，檢方13日持搜索票赴2處所、傳喚呂男及相關證人等到案，查扣員工錄取通知書、存摺、手機、筆電等證據。竹檢14日表示，呂男訊後以新台幣20萬元交保。（新竹地檢署提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月14日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）一家陸企透過呂姓男子在竹北某商辦成立電子公司，私設研發中心，為陸企從事藍芽耳機、手環晶片研究。竹檢今天表示，呂男涉嫌違反兩岸人民關係條例，訊後新台幣20萬元交保。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官蔡宜臻指揮法務部調查局新北市調查處，偵辦一家陸資企業電子公司，透過呂姓男子在竹北某商辦，成立一間電子公司，並以迂迴方式，透過境外薩摩亞紙上公司，匯款初估新台幣2億元來台。

檢方表示，昨天持搜索票搜索2處所、傳喚呂男及相關證人15人到案，查扣員工錄取通知書、存摺、手機、筆電等證據。

檢方指出，經營業秘密專責檢察官6人漏夜訊問後，於今天凌晨，以呂男涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40之1條第1項規定，諭知呂男具保20萬元。

檢方表示，面對境外敵對勢力無孔不入滲透違法在台灣從事業務活動案，絕對秉持嚴查速辦態度，積極偵辦各式違法案件，保護台灣高科技技術。（編輯：方沛清）1110114