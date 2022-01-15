屏警盤查治安人口被攻擊 對空鳴6槍追捕制伏

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屏東縣內埔警分局2名員警14日晚間巡邏時，發現轄區李姓治安顧慮人口而上前盤查，李男竟推倒其中一名警員並以安全帽攻擊；警方追捕過程中對空鳴6槍警告；支援警力到場後，最後以辣椒水將李嫌制伏逮捕。（內埔警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月15日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東內埔警分局2名員警昨晚在內埔鄉龍泉地區巡邏時，發現轄區李姓治安顧慮人口，上前盤查，李男推倒警員吳家宏並以安全帽攻擊，警方追捕過程中對空鳴6槍，最後將李男制伏。

內埔警分局偵查隊長張程湧今天向中央社記者表示，昨晚11時許，吳家宏與另一名警員在龍泉地區巡邏時，發現20多歲的李男騎著機車，腳踏板上載有疑似包裹槍支手提袋，於是上前盤查。

張程湧表示，警方查詢發現李男是槍砲治安顧慮人口，李嫌趁隙推倒警員吳家宏，並以安全帽攻擊後徒步逃逸，2名警員隨即對空共鳴6槍警告，支援警力到場後，以辣椒水將李嫌逮補到案。

警方在李嫌機車提袋內查獲空氣槍1把、彈匣3個、短刀1把，經初步鑑驗，空氣長槍具有殺傷力，警詢後，依槍炮彈藥刀械管制條例及妨害公務罪移送屏東地檢署偵辦。

警員吳家宏被推倒後，手部韌帶受傷，仍負傷追捕，警政署駐區督察林長春代表署長今天探視慰問吳家宏，並致贈慰問金新台幣3000元。（編輯：唐聲揚）1110115