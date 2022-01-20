中和違章公寓縱火案 二審女房東過失致死判1年10月

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（中央社記者劉世怡台北20日電）新北市中和區某出租公寓106年遭縱火，釀9死慘劇。由於此處為頂樓加蓋違章建築，連姓女房東擅自打通內部套房，一審依過失致死罪判連女2年徒刑。二審重新量刑後今天判1年10月。

判決書指出，連姓女子在民國104年間以親人名義購入位於中和區興南路上的2棟公寓，並擅自將2棟公寓打通、各隔14間套房，加上原有套房，內部共出租41間套房。

租客緬甸華僑李國輝106年11月間持打火機在3樓至4樓的樓梯間放火，導致火勢迅速往上面樓層竄燒，造成9人逃生不及葬身火窟。

一審法院依據新北市建築師公會鑑定案件初勘紀錄、倖存者證詞等證據，認為連女購買公寓時，內部設計雖已有密集隔間、頂樓違章建築存在，但連女未做任何安全改善，就將套房出租給他人使用，客觀上已違反建築法、民法等相關法令。

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一審認為，連女未提供安全住居設備，與租客死亡有相當因果關係；且連女除投資房屋計畫合建外，也有經營金紙店，為具有社會經驗的成年人，可隨時改善房屋不安全的狀況或暫停出租，因此可預見火災發生後的結果，審視連女生活狀況、未與告訴人和解賠償等情形，依過失致死罪判連女2年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，經重新審酌量刑因子後，今天判連女1年10月徒刑，還可上訴。（編輯：李亨山）1110120