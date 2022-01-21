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台中南屯2男子刀傷送醫1人命危 疑酒後起衝突

2022/1/21 11:49（1/21 13:21 更新）
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台中市南屯區新德街一處鐵皮屋21日有2名男子身受刀傷送醫，一人腿部輕傷送烏日林新醫院，另一人頭部重傷命危。警方獲報到場後發現屋內有酒類飲料，初步研判疑因酒後口角引發衝突。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月21日
台中市南屯區新德街一處鐵皮屋21日有2名男子身受刀傷送醫，一人腿部輕傷送烏日林新醫院，另一人頭部重傷命危。警方獲報到場後發現屋內有酒類飲料，初步研判疑因酒後口角引發衝突。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月21日
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市南屯區新德街1處鐵皮屋今天有2名男子身受刀傷送醫，1人頭部重傷命危。警方到場後發現屋內有酒類飲料，初步研判疑因酒後口角引發衝突，具體案情待釐清。

台中市政府警察局第四分局黎明派出所今天上午召開記者會指出，上午7時許接獲消防局通報，指稱位於南屯區新德街某承租鐵皮屋有2名男子身受刀傷，其中1人腿部輕傷送烏日林新醫院，另1人頭部疑因撞擊導致腦硬膜下出血，失去意識，送中山醫學大學附設醫院開刀治療中，有生命危險。

警方表示，員警到場時現場有4人，其中2人受傷。據未受傷的2人宣稱沒有目擊案發狀況，相關案情還要再釐清。

警方指出，經勘查屋內發現有酒類飲料，初步研判是因酒後口角引發衝突所致，未受傷的2人是聽到聲音才查看，發現有人受傷後通報119救護。

警方表示，案發的承租鐵皮屋地處偏僻，夜間時有車輛進出，員警曾去盤查人車，有人說明承租這處鐵皮屋是為了提供三五好友飲酒聊天，先前並未查獲不法情事。（編輯：戴光育）1110121

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