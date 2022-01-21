張斗輝調升最高檢主任檢察官 繼續代理法務部常次

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（中央社記者蕭博文台北21日電）法務部今天公布最新人事調整作業，常務次長張斗輝調升為最高檢主任檢察官，綜合規劃司司長由王文德接任，黃玉垣調任法制司司長，毛有增調任保護司司長。預定春節前完成報到、交接。

法務部表示，常次張斗輝即將屆齡65歲，依規定於屆齡3個月前需回任檢察系統，因此調升為最高檢察署主任檢察官，但考量檢察總長任期將於5月屆滿，屆時將有一波檢察首長職務調整，因此委由張斗輝繼續代理常次至5月，屆時再一併進行人事調動。

此外，現任綜合規劃司司長林麗瑩，調升台灣高等檢察署主任檢察官，並考量林麗瑩對司法實務充分瞭解，也多次代表法務部參加釋憲會議，本身也是留德法學博士候選人，為借重她豐富的學經歷，將以新職調最高檢訴訟組，協助擔綱憲法訴訟蒞庭的重責大任。

法務部官員說，現任高檢署主任檢察官王文德曾任綜合規劃司副司長，熟稔業務，因此調任綜合規劃司司長。

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官員指出，現任保護司司長黃玉垣具有極佳外語能力，過去曾任法制司副司長，參與完成兩公約第一次國家報告，因此改調任法制司司長，負責籌辦今年的兩公約第三次國家報告國際審查等工作；現任法制司司長毛有增則調任保護司司長。

此外，據了解，檢察官人事審議委員會今天通過廉政署副署長侯寬仁歸建高檢署、北檢檢察官林黛利借調行政院等人事案。（編輯：張銘坤）1110121