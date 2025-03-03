檢改大將陳瑞仁、檢察官林麗瑩 獲推薦大法官

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北3日電）總統賴清德近日邀請各界推薦大法官，檢察官協會今天表示，推薦台灣高檢署主任檢察官林麗瑩；法務部則是推薦檢改大將、已退休的檢察官陳瑞仁。

中華民國檢察官協會表示，司法官班31期結業的台高檢主任檢察官林麗瑩，熟悉德國法制，曾任司法院政風處長、法務部綜合規劃司司長，並於任內推動司法改革國是會議業務，現借調最高檢察署辦事，協助憲法訴訟蒞庭，分別代表法務部在通姦罪及死刑釋憲案時，論述主張並無違憲，也曾撰寫前立委林益世大法庭言詞辯論意旨書。

法務部官員表示，檢改大將陳瑞仁為司法官班23期結業，3年前從台北地檢署退休，他曾到美國哥倫比亞大學取得法學碩士，曾偵辦尹清楓命案、林肯大郡倒塌官商勾結案等弊案，在偵辦股市禿鷹案，起訴前金檢局長李進誠而聲名大噪，後來偵辦前總統陳水扁的國務機要費案備受矚目。

法界人士指出，陳瑞仁特色為「敢講話」，民國104年間發生貪檢井天博落跑事件，陳瑞仁投書建議，若重刑被告交保，應加掛電子腳鐐；同年頂新涉劣油案一審無罪引發民怨，陳瑞仁投書呼籲將承審法官移送評鑑；106年間，司法改革國是會議總結會議期間，時任法務部參事的陳瑞仁建議減輕檢察官、法官的案件負擔，且給予強制處分權。

透過 Google News 追蹤中央社

賴總統去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7名為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

總統府2月21日發布新聞稿指出，目前司法院大法官含院長、副院長缺額7人，為維繫國家憲法機關正常運作，賴總統指示啟動大法官提名作業，即日起至3月3日止，歡迎各界踴躍推（自）薦。（編輯：李錫璋）1140303