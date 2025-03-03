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司法院推薦大法官人選 魏大喨、蘇素娥等4人入列

2025/3/3 17:41（3/3 18:10 更新）
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司法院推薦大法官人選名單包括最高法院庭長魏大喨（左）、法官蘇素娥（右）等4人。（左圖取自facebook.com/FJCULAW、右圖中央社檔案照片）
司法院推薦大法官人選名單包括最高法院庭長魏大喨（左）、法官蘇素娥（右）等4人。（左圖取自facebook.com/FJCULAW、右圖中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北3日電）司法院大法官含院長、副院長缺額7人，總統賴清德指示啟動大法官提名作業。司法院推薦名單包括最高法院庭長魏大喨、法官鄭純惠、蘇素娥、最高行政法院法官張國勳。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

為維繫國家憲法機關正常運作，賴總統日前指示啟動大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才，期限至3月3日止。審薦小組將在受理期間截止後進行審薦工作，舉薦賢才，以供總統核擇提名，惟其中並為正、副院長的大法官依例不在審薦範圍內。

據了解，司法院由各法院推薦，提出最高法院庭長魏大喨、法官鄭純惠、蘇素娥及最高行政法院法官張國勳4人名單。

張國勳為司法官第33期結業，中興大學法律學研究所公法組碩士，曾任士林、金門地方法院法官、士林地方法院庭長、高雄高等行政法院法官、職務法庭法官、台北高等行政法院法官兼庭長。

魏大喨為司法官第24期結業，台灣大學法學博士，曾任桃園、台北地方法院法官、台灣高等法院法官、司法院大法官書記處處長，以及最高法院法官、庭長。

鄭純惠為司法官第28期結業，台灣大學法律所碩士，曾任台北地方法院法官、庭長、台灣高等法院法官、庭長，曾擔任高院書記官長。

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蘇素娥為司法官第30期結業，美國加州大學柏克萊分校法學碩士，曾任台北地方法院法官、庭長、台灣高等法院法官、庭長、司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長。

另外，中華民國法官協會、女法官協會也推出建議名單。女法官協會推薦鄭純惠及台灣高等法院庭長張惠立；法官協會推薦最高行政法院審判長王碧芳、最高法院審判長林恆吉，以及張國勳、魏大喨。（編輯：蕭博文）1140303

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