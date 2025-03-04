張惇涵：大法官提名名單預計3月中下旬出爐

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（中央社記者葉素萍台北4日電）司法院大法官含院長、副院長缺額7人，總統賴清德指示啟動大法官提名作業。總統府副秘書長張惇涵今天表示，總統會努力提出合適人選，立法院嚴格把關，盡可能讓憲法法庭恢復運作，而正式提名名單應該於3月中下旬出爐。

張惇涵今天接受「CNEWS匯流新聞網」政論Live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。

在野黨近來質疑總統府並未按照往例正式行文通知在野黨推薦大法官人選，張惇涵說，去年提名那批沒有，且再往回推，前總統馬英九到蔡英文都沒有；前總統陳水扁確實有函請在野黨推薦，但那時國、親兩黨函覆「大法官職司憲政秩序，應該中立專業，政黨不宜推薦」。

張惇涵說，2008年馬英九第一次提名大法官時，審薦小組委員也做決議不向政黨發函，之後從馬英九到蔡英文，再到現在的賴總統，審薦小組都是法界名望人士，就是做一樣決定，不函請政黨推薦。

他說，大法官性質跟行政職不一樣，不能一概而論，而且歷經審薦小組跟總統提名後，無論人選是誰，都還是要依憲政程序，回到立法院審查。

張惇涵表示，總統會努力提出合適人選，而立法院嚴格把關，共同盡可能讓憲法法庭恢復；張惇涵並透露，由於才剛截止收件，接下來還要依程序進行考核，隨後審薦小組再開會決定，正式提名名單應該於3月中下旬出爐。

另外，對於急診室壅塞問題，張惇涵提到，中央政府的領導、地方政府的調度，以及醫院管理階層的治理能力，3個環環相扣。

張惇涵說，衛福部有4年計畫，預計投入新台幣274億元培養、提升護理人力；今年投注在健保的資源較去年增加712億元，健保署長石崇良日前也宣布醫院總額管制的試辦計畫，再加上三班護病比，目前正往立法方向邁進。

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張惇涵表示，最重要仍是護理薪資待遇，去年衛福部的部立醫院大約幫護理師調薪4%，也帶動部分私人醫院加薪，但這不可能一蹴可幾，還需要一些時間，找到更好的方式解決醫療工作環境問題。

張惇涵說，因總統賴清德來自醫界，對醫療體系的問題非常了解，也致力推動醫療更平權，希望大家要對賴總統有信心。（編輯：林興盟）1140304