府：馬英九蔡英文任內提名大法官 皆未行文政黨推薦

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（中央社記者葉素萍台北2日電）藍白黨團質疑總統府未行文通知在野黨推薦大法官人選，總統府今天表示，前總統馬英九、蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」；府方表示，徵才至3月3日止，呼籲各界踴躍推薦或自我推薦。

媒體報導指出，總統賴清德近日邀請各界推薦大法官候選人，但藍白兩黨團皆質疑，總統府並未按照往例正式行文通知在野黨。國民黨與民眾黨立委痛批，「總統賴清德比前總統陳水扁、蔡英文更過分，連基本禮貌都不做，藍白將不會主動推薦人選」。

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對於藍白黨團質疑總統府未行文通知在野黨推薦大法官人選一事，總統府發言人郭雅慧今天晚間澄清，這並非事實，鑑於大法官獨立行使憲法所定職權，不受任何干涉，前總統馬英九、蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」。

郭雅慧表示，這次賴總統提名大法官，仍維持以往一貫作法，以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才，總統府並函請相關機關、學校及團體推薦，徵才至3月3日止，呼籲各界把握時間踴躍推薦或自我推薦，審薦小組也將秉持公正、客觀立場，傾聽各方意見，襄助總統提名專業且適任的大法官人選。（編輯：林興盟）1140302