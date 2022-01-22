遊戲點數交易詐騙逾百人受害 刑事局逮2人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

刑事局中部打擊犯罪中心發現，近日有多人在網路上遭以遊戲點數交易詐騙，警方鎖定29歲陳姓男子與同夥31歲葉姓男子涉案，日前到詐騙集團位於桃園龍潭的據點搜索，查扣筆記型電腦、手機、人頭門號卡等贓證物，全案詢後依法送辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中22日電）桃園市陳男與葉姓男子組成詐騙集團，在網路上向民眾謊稱，購買點數可以獲利或貸款，騙取民眾購買遊戲點數交易有超過百人受騙，刑事局獲報後循線逮捕陳男等2人依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第一隊今天發布新聞稿表示，刑事局中部打擊犯罪中心發現，近日有多名被害人，在網路上遭以遊戲點數交易詐騙，被害人因資金需求，詐騙集團成員表示借貸可分期，但每期需以遊戲點數還款，或利用在學學生想打工賺錢，誘騙交易遊戲點數可賺取2至3成報酬進行詐騙。

當被害人使用個人月租型門號，購買遊戲點數並交給集團成員後，便發現通訊軟體訊息被收回並封鎖，造成無法聯絡對方，也未收到款項，驚覺遭詐騙而向警方報案，初步估計有逾百名被害人，總財損超過新台幣100萬元。

警方鎖定29歲陳男與同夥31歲葉男涉案，報請桃園地檢署指揮偵辦，本月11日至集團位於桃園市龍潭區的據點搜索，查扣筆記型電腦、手機、人頭門號卡等贓證物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

辦案人員查出，陳男等2人於民國109年2月間，曾用相同手法詐騙遭刑事局逮捕送辦，同年12月起，又開始不斷利用臉書假帳號，向不特定人詐騙遊戲點數，犯案過程還利用虛擬私人網路（VPN）作為網路跳板，企圖逃避警方查緝。

警方指出，全案初估有逾百人受騙，被害人年齡介於16至50多歲，其中又以資金需求民眾最多，詐騙金額從2000元至3萬元不等，呼籲被害人勇於出面報案提告。警方全案詢問後，將陳男等2人依詐欺等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110122