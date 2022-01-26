英雄聯盟前世界冠軍Toyz涉販大麻菸彈 中檢起訴

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（中央社記者蘇木春台中26日電）曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手，並拿下世界冠軍的Toyz（劉偉健），去年9月間被警方查出，在網路販售毒品大麻菸彈遭逮捕，中檢偵辦後將劉男等8人依毒品罪嫌起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，劉偉健自民國109年11月間，與友人賴姓、楊姓男子共組毒品集團，於109年12月間，向方姓與江姓男子等人，以新台幣60萬元價格，購買含有第二級毒品四氫大麻酚的大麻菸彈500顆。

劉偉健接著指使賴男尋找合作販毒下線，陸續透過下線施男、劉男、李男等人，販賣200顆大麻菸彈，並約定以售價25%至50%的比例分潤，李男另透過手機通訊軟體Telegram在社群上，以每顆大麻菸彈4500元至7000元不等價格，刊登販賣大麻菸彈訊息。

案經彰化縣警察局刑警大隊於110年8月9日，佯裝購毒者以16萬5000元的價格，欲購買154顆大麻菸彈，李男等人被警方在台中市當場查獲偵辦，並扣得大麻菸彈154顆等證物。

台中地檢署檢察官偵辦後，依證人證詞、查扣證物等證據，依違反毒品危害防制條例販賣毒品罪嫌，起訴劉偉健等8人。

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檢方審酌，劉偉健身為公眾人物，且有為數不少的年輕粉絲，一言一行應以身作則，以免引起仿效，他卻為牟取暴利販毒，但他犯後態度良好、坦承犯行，並積極配合檢警追查上下手，建請法院求處適當刑度。

今年30歲的劉偉健，網路暱稱Toyz，為知名電玩遊戲英雄聯盟玩家，曾為英雄聯盟職業競技選手，根據劉偉健的臉書（Facebook）指出，他曾拿下英雄聯盟2012年第2季世界大賽冠軍，現從事網路遊戲直播工作。（編輯：陳仁華）1110126