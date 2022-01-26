110年前11個月酒駕死亡290人 十年來首度增加

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110年1至11月酒駕死亡人數達290人，比109年同期增加近10%，為酒駕致死連降9年後首見增加。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部今天公布最新道安統計，110年1至11月酒駕死亡人數達290人，比109年同期增加近10%，為酒駕致死連降9年後首見增加，交通部將酒駕零容忍列道安改善7大重點中最優先項目。

交通部道路交通安全督導委員會今天舉行記者會，公布相關道安統計，交通部長王國材親自主持。

王國材說，去年1至11月交通事故死亡人數比民國109年增加10人，而以往大家較關心的年輕機車族群及高齡者交通事故死亡則下降，年輕機車族群去年前11個月交通事故死亡人數比109年減少29人，高齡者減少73人。

不過，王國材也指出，去年1至11月，酒駕死亡人數比109年增加26人，是連續多年酒駕致死人數下降後，首次增加的一年，感謝立法院日前通過修正刑法及道路交通管理處罰條例，加重酒駕的處罰。

根據道安會統計，從101年開始，酒駕事故死亡人數年年下降，但去年又見回升，且比109年大幅增加近10%。

道安會執行秘書吳木富說，今年道安改善7大重點，第1項就是酒駕零容忍，將與各相關部會合作，除已修法加重處罰外，還將從嚴認定易科罰金及假釋條件從嚴、提升酒癮治療服務能量、宣導酒後代駕、加強行政罰鍰強制執行等。

根據道安會公布的數據，110年1至11月道路交通事故共32萬1148件，造成2704人死亡、42萬7009人受傷，與109年同期相比，事故件數減少5648件（減1.7%）、死亡人數增加10人（增0.4%）、受傷人數減少8132人（減1.9%）；其中酒駕死亡290人，較109年同期增加26人（增9.8%）。

依年齡區分，110年1至11月65歲高齡交通事故死亡1031人，占總死亡人數38.2%，較109年同期減少73人（減6.6%）；18至24歲年輕機車事故件數9萬7516件，占總事故件數33.9%，較109年同期減少8861件（減8.3%）；不過，0至12歲兒童及13至17歲少年死亡人數分別為25人、71人，較109年同期增加2人（增8.7%）、6人（增9.2%）。

道安會分析，兒童及少年的交通事故死亡，主要都是乘客身分。

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除了酒駕事故死亡成長外，去年1至11月交通事故較109年成長的部分，還包括自小客車事故死亡163人、較109年同期增加18人（增12.4%）；自撞事故中，機車自撞死亡490人、較109年同期增加20人（增4.3%）、高齡者騎乘機車自撞死亡142人、較109年同期增加32人（增29.1%）；電動自行車事故死亡56人、較109年同期增加12人（增27.3%）。

道安會建議各縣市應檢視自撞死亡交通事故地點，評估是否可透過道路工程改善。（編輯：張芷瑄）1110126