涉印股票換鈔票吸金 一審判名醫李光輝10年

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（中央社記者劉世怡台北27日電）精神科名醫李光輝涉嫌以「印股票換鈔票」吸金手法，販賣其生技公司未上市股票，不法獲利逾新台幣1億元。台北地院今天依違反證券交易法等罪判李光輝有期徒刑10年。可上訴。

台北地檢署調查，李光輝佯稱與大陸、日本及等地簽訂技術授權合約，取得細胞體外複製技術，並將成立「細胞銀行儲存」為由，涉嫌在民國102年至104年間，以「印股票換鈔票」的吸金手法，販賣其未上市的光輝生醫股票。

但檢調發現，李光輝並未取得相關技術，涉嫌以不實文件欺騙投資人，並且未向衛福部申請許可，且未經過臨床實驗，甚至沒有推動上市櫃計畫，就大肆宣傳向上百名投資人詐騙。

檢方將李光輝起訴後，李光輝曾解釋說是名氣被利用了，創投人士主動找上他加入生技業行列，卻是利用他的名氣來賣股票，他有提出技術證書，會向法官據理力爭證明清白。

案件後來由台北地方法院審理，今天依違反證券交易法等罪，判李光輝有期徒刑10年。可上訴。（編輯：方沛清）1110127