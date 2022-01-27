詐欺車手集團偽租賃公司 半年領逾8千萬詐款

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）以38歲鄭男為首的詐欺車手集團藉合法租賃公司掩人耳目，並配合多個假投資網站協助提領遭詐被害人款項和洗錢，已知20人受害、總財損逾8000萬元，刑事局循線逮6嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，隊內刑警日前分析大數據交易異常帳戶資料庫，查知以鄭男為首的詐欺車手集團自去年8月起共謀合組「永兆車手集團」。

同時，鄭男等嫌為掩人耳目，於新北市五股區成立合法的汽、機車租賃公司為掩護，但實際並無任何營業跡象和收入。

刑事局隨即和雙北市警察局共組專案小組偵辦，並報請新北地檢署指揮。

據調查了解，永兆車手集團涉嫌配合「高投國際」、「順發國際娛樂」等8個假投資、博弈網站，負責提領遭詐騙的被害人款項，再透過場外交易購買泰達幣洗錢，最後再轉入詐欺集團的電子錢包，並以詐款的1.5%作為拆分報酬。

初步了解，已有20名被害人報案，遭詐財損高達新台幣8000多萬元。

專案小組長期偵蒐，見時機成熟於今年1月12日前往犯嫌位於新北市各處的犯罪據點和住所執行拘搜，並查扣265萬餘元、筆記型電腦、手機、存摺及公司帳冊等證物一批。

全案詢後將6嫌依違反詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例解送新北地檢署偵辦，鄭男等5嫌遭聲押、另1嫌以10萬元交保。

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另因應農曆春節將至，刑事局為防詐騙集團趁隙行騙，今天也發布新聞稿表示，近日特別邀請金馬影后、「國民阿嬤」陳淑芳於年前壓軸登場協助拍攝「防詐咖啡廳第15話（https://fb.watch/aNL71oXvRX/）」。

透過短片可以看到，陳淑芳在短片中飾演接到「猜猜我是誰」詐騙電話的民眾，雙方對談之間，她當場巧思提出兩個選項，詢問歹徒猜猜自己喜歡的食物口味為何，遭誘導的歹徒直言「酸味食物」，陳淑芳當場戳破歹徒直罵胡說八道，自稱她最愛的是「（電影）孤味」，用精湛演技又趣味方式宣導防詐騙，加深民眾印象。（編輯：張銘坤）1110127