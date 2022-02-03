南投死亡車禍 自小客車撞電線桿妻死夫重傷

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南投市3日凌晨發生死亡車禍，沈男駕駛自小客車載著太太石女行經南投市中興路時，自小客車突然失控撞上電線桿，車頭嚴重變形，石女被拋出車外當場死亡，沈男重傷送醫救治中。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月3日

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（中央社記者吳哲豪南投3日電）南投市今天凌晨發生死亡車禍，沈姓男子駕駛自小客車載著太太石姓女子行經南投市中興路時，自小客車突然撞上電線桿，車頭嚴重變形，石女被拋出車外送醫仍不治，沈男傷勢嚴重急救中。

南投縣消防局凌晨1時30分接獲報案指稱，南投市中興路發生車禍，消防隊員趕到現場時，發現1輛自小客車撞上電線桿，車頭已嚴重變形，車輛零件四散，1名女子被拋出車外，另有1名男子被卡在駕駛座。

消防隊員動用破壞剪等機具破壞車體救出男子，將2人送往南投基督教醫院急救，其中石女因傷勢嚴重，急救後仍宣告不治；至於沈男因傷勢嚴重，被轉送彰化基督教醫院急救中，仍未脫離險境。

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南投縣警察局指出，38歲沈男駕駛自小客車載著妻子石女，行經南投市中興路時，自小客車在沒有減速情形下，直接撞上路旁電線桿，由於撞擊力道強大，發出巨大聲響，附近居民出門查看，才發現自小客車車頭嚴重變形，車輛零件四散，另有女子被拋出車外，趕緊報案。

警方指出，沈男還在醫院接受治療，目前尚無法釐清車禍意外發生過程及責任歸屬。（編輯：張雅淨）1110203