證人以上班為由不到庭 南投地院裁罰1萬元

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投地檢署偵辦竊盜案，傳喚陳姓男子作證，但陳男以上班為由不到庭，檢察官聲請科以罰鍰，南投地院認為陳男經合法傳喚，無正當理由而不到場，裁定科1萬元罰鍰。可抗告。

南投地方檢察署偵辦林姓男子涉嫌竊盜案，認為有必要傳喚陳姓證人，因此依證人戶籍地送達傳票，傳喚證人應於民國110年11月18日下午2時許到場為案件作證，傳票經寄存南投縣警察局南投分局南投派出所，陳姓證人同年11月11日具領而合法送達。

根據南投地方法院刑事裁定書，陳姓證人僅以上班無法請假為由聲請變更期日，經檢察官以公務電話告知非正當理由，證人仍拒不到庭，有聲請變更期日狀、南投地方檢察署辦案公務電話紀錄表、送達證書、點名單、南投派出所受理訴訟文書寄存登記簿等足以佐證。

檢察官認為，證人以須上班為由，為每名須到庭證人都可能面臨的問題，證人明顯無正當理由未到庭，因此聲請對證人科以罰鍰，法院審酌證人到庭作證與案件關聯性、必要性及合法傳喚無故未到場等情節，認為檢察官聲請有理由，裁定對證人科以新台幣1萬元罰鍰。

南投地院上次因證人無正當理由而不到場的裁判日期為108年1月，同樣裁罰1萬元，時隔3年再有證人無正當理由不到場遭罰，可說不常見。

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南投地檢署主任檢察官李俊毅今天接受中央社記者訪問表示，法律規範是「得」科以罰鍰，而非「應」，檢察官會視案情、證人重要性，因案而異，非每案的證人不到場就聲請科以罰鍰。

根據刑事訴訟法第178條，「證人經合法傳喚，無正當理由而不到場者，得科以新台幣3萬元以下罰鍰，並得拘提」；民事訴訟法第303條也規定「證人受合法之通知，無正當理由而不到場者，法院得以裁定處3萬元以下罰鍰」。（編輯：陳仁華）1110207