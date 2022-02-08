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萬華警年後加強查察防疫 查獲28人無實聯制

2022/2/8 16:48
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（中央社記者黃麗芸台北8日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台北市警察局萬華分局為防堵疫情破口，昨晚針對轄內阿公店等46家八大行業實施擴大臨檢，共查獲28人未實聯制，其中1人為通緝犯。

萬華分局今天發布新聞稿表示，為阻絕防疫破口，警方持續進行防疫稽查工作，昨天開工日首晚特別辦理擴大臨檢併執行查察違反防疫規定工作。

警方共兵分四路前往轄內八大行業實施稽查，包括阿公店、棋牌社、美容養生館、網咖、電子遊藝場等46家業者和消費者在內，視其是否落實執行實聯制等相關防疫措施。

其中，警方臨檢稽查1處網咖時發現，店內有12名消費者均未落實實聯制規定；同時，稽查行動截至今天凌晨止，共累計查獲28名消費者未依規定進行實聯制登記，其中72歲賴男因侵占罪遭台北地院發布通緝。

警方經檢具相關事證並製作紀錄表後，將28人函報台北市商業處進行後續處置，通緝犯則解送歸案。

萬華分局表示，在疫情未見趨緩前，仍會持續要求店家、酒客及消費民眾務必落實防疫規定，並針對進出人員是否持有疫苗小黃卡、實聯制等相關防疫規定加強取締。（編輯：張銘坤）1110208

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