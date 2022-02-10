男子吸金逾9千萬 新北院判5年徒刑併科罰金2千萬

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（中央社記者沈佩瑤新北10日電）秦姓男子涉以借款投資不動產有高額利息為由，引誘民眾投資，吸金新台幣9022萬餘元。新北地方法院審理後，日前依違反銀行法，判處秦男5年徒刑併科2000萬元罰金。可上訴。

根據新北地方法院判決書，秦姓男子為某資產開發股份有限公司負責人，明知公司營業項目為不動產開發業等，且非銀行不能經營收受存款業務，也不能以投資名義收取資金。

秦男設計「金猴運I資產管理服務」及「小資金猴運資資產管理服務 」等方案，向客戶收錢投資，除約定給付與本金顯不相當的利息，並以超額不動產抵押、簽發利息支票、償還本金本票等擔保方式，引誘投資人出資參加。

判決書指出，自民國105年4月起至107年5月為止，此案吸金共9022萬餘元，但秦男至今仍不說出相關資金流向。

秦男還涉偽造不實價額房地買賣契約書，向銀行詐得貸款差額款項420萬元，新北地方法院另依偽造文書等罪判處6個月有期徒刑。

此案還有8名吸金共犯分別被判處10個月至1年6個月不等徒刑，因有悔意或有繳回犯罪所得等原因，均獲緩刑2年。全案可上訴。

另外，秦男曾在106年8月間盛大舉辦記者會，邀請曾任主任檢察官的胡姓律師到場「站台」，胡姓律師因此也被控協助吸金而列同案被告。

合議庭認為，胡姓律師提供法律諮詢意見、出席記者會均是基於情誼請託所為的交際應酬行為，並無真意幫助促銷業務，縱認他一時失慮，未適當發言，也難以此遽認應負幫助他人犯罪的法律責任，判決無罪。（編輯：戴光育）1110210