台中債務鬥毆案男子遭砍傷 持刀男落網送辦

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中11日電）台中市張姓男子今天率眾要找廖姓男子追討債務，雙方開車到太平區一處路口下車發生鬥毆衝突，過程中張男遭廖男持西瓜刀砍傷，警方循線逮捕逃逸的廖男等人，詢後依法送辦。

台中市警察局太平分局告訴中央社記者，今天上午11時33分接獲民眾報案，太平區中山路與新福路口疑有行車糾紛案件，警方到場時雙方人馬已逃逸，現場29歲張姓男子因右手嚴重撕裂傷，送往中國醫藥大學附設醫院救治。

警方查出，27歲廖男疑似積欠張男新台幣1萬多元債務，雙方相約談判，張男夥同26歲鄭男、24歲蔡男一同前往，結果廖男疑似爽約，張男等3人開車在附近搜尋。

張男開車行經太平區新福路時，發現廖男所駕駛的自小客車，追約近數百公尺並衝撞廖男的車輛，張男等3人下車後持棍棒等物，猛砸廖男的自小客車，廖男也持西瓜下車，雙方發生鬥毆衝突，過程中張男的右手遭砍傷，廖男犯案後逃逸。

警方獲報封鎖現場調查，並將張男送往中國醫藥大學附設醫院救治，張男右手背嚴重撕裂傷，右手3支手指開放性骨折，左手臂、背部也有開放性傷口，經開刀縫合傷口，沒有生命危險。

警方在案發3小時內，將涉案的廖男等人逮捕到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110211