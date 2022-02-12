台南Josh家暴事件後首發聲：還是要振作[影]

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影片來源：台南Josh

（中央社記者邱筠台北12日電）棒球YouTuber台南Josh經歷家暴事件後首度發布影片說，現在心情應算是還OK，沒人願遇到這種事，既然遇到了，只能面對、解決。心情一定會低落，但不能持續太久，還是要振作。

台南Josh的新婚妻子Amber1月25日說，情緒失控，讓丈夫、丈夫家人及房子受波及和傷害，「我必須向他們說聲抱歉」，也會為情緒控管問題積極就醫。

台南Josh表示，很多人想知道詳細事發經過，但全案已進入法律程序，很多事他現在都不太方便說；事件發生後，身心都需要休息，之後也還是要振作起來，去過好自己的生活。

他也開玩笑說，一些網路留言，或「酸」一點的言論，他還是能笑笑看待，有些他也覺得很好笑，難怪有人說「棒球迷就是最沒同理心。」（編輯：李明宗）1110212