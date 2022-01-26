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台南Josh遭妻家暴 赴派出所筆錄準備提告

2022/1/26 13:00（1/26 13:26 更新）
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YouTuber台南Josh（左）遭妻子家暴，24日驗傷完畢，已到派出所製作筆錄，準備提出告訴，並將聲請保護令。（圖取自instagram.com/tainanjosh）
YouTuber台南Josh（左）遭妻子家暴，24日驗傷完畢，已到派出所製作筆錄，準備提出告訴，並將聲請保護令。（圖取自instagram.com/tainanjosh）
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）知名YouTuber「台南Josh」疑遭妻子家暴離家，24日驗傷在警陪同下返家拿取衣物，妻子昨天透過網路發文道歉，但鄭男已到派出所製作筆錄完成，準備提出告訴，並將聲請保護令。

「台南Josh」鄭姓男子的妻子日前在網路貼文請網友協尋「台南Josh」，但鄭男的表姊在臉書發文指稱鄭男夫妻吵架，鄭妻疑破壞新家、動手毆打丈夫，還不斷傳訊息到家庭群組辱罵鄭男父母，甚至說要做出傷害寵物狗等行為。

台南市政府警察局第四分局員警今天告訴中央社記者，此件疑似家暴案發生在23日中午左右的鄭男自宅，警方24日接獲鄭男求助訊息，隨即聯繫並偕同返家拿取衣物，全案依規定通報，鄭男驗傷完畢。

「台南Josh」的妻子昨天則在社群網站臉書與Instagram發文，指稱因情緒失控，讓丈夫、丈夫家人及房子受波及和傷害，要向他們說聲抱歉，也會為情緒控管問題積極就醫。

警方今天則證實，鄭男已到派出所製作筆錄，準備提出傷害及毀損告訴，並將委託律師聲請保護令。（編輯：郭諭儒）1110126

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