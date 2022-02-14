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新店公寓凌晨氣爆1死3傷 陽台瓦斯桶倒地噴火

2022/2/14 07:32（2/14 08:09 更新）
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新北市新店區一處民宅14日凌晨4時許傳出氣爆意外，消防局出動大量人車前往灌救。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月14日
新北市新店區一處民宅14日凌晨4時許傳出氣爆意外，消防局出動大量人車前往灌救。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月14日
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（中央社記者沈佩瑤新北14日電）新北市新店區一處民宅今天凌晨4時許傳出氣爆意外，消防局出動大量人車前往灌救，現場一名婦人全身燒燙傷已無生命跡象，送醫不治，另波及3人受傷送醫。原因待調查釐清。

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新北市政府消防局凌晨4時許據報，新店區新明街一處5樓公寓傳出氣爆意外，警消到場時，發現公寓4樓陽台起火燃燒，現場一名年約40歲婦人全身燒燙傷呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經送往新店慈濟醫院搶救仍宣告不治。

消防局表示，氣爆波及附近住戶窗戶玻璃碎裂，造成3人肢體擦傷、意識清楚，均送往新店耕莘醫院救治；消防隊員滅火時在陽台發現一個瓦斯桶倒地且噴出火焰，氣爆原因仍有待警消釐清。（編輯：蔡佳敏）1110214

新北市新店區一處民宅14日凌晨4時許傳出氣爆意外，現場1名婦人全身燒燙傷已無生命跡象，送醫不治，另波及3人受傷送醫。原因待調查釐清。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月14日
新北市新店區一處民宅14日凌晨4時許傳出氣爆意外，現場1名婦人全身燒燙傷已無生命跡象，送醫不治，另波及3人受傷送醫。原因待調查釐清。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月14日
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