時空輪迴劇才熱播 瀋陽一公車爆炸引發揣測

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（中央社台北12日電）中國瀋陽市一輛公車今天傍晚近6時突然爆炸，現場有人受傷，官方尚未通報爆炸原因與具體傷亡人數。但因為描述公車爆炸的時空輪迴劇「開端」才熱播，事件已在網路引發熱議與揣測。

綜合沸點視頻等陸媒報導，今天傍晚5時52分，瀋陽市皇姑區黃河大街一輛公車發生爆炸，現場一片狼籍，公車玻璃碎裂，有人受傷蹲地。應急、公安等相關部門已趕往現場，爆炸原因及具體傷亡人數正在調查統計中。

據現場目擊市民稱，爆炸時公車內發出巨響，但沒有起火，事後來了數輛救護車，可能有人受傷。

微博帳號「原雲vv」隨後發文稱，剛才就在那輛公車上，爆炸時候的一瞬間沒反應過來，之後趕緊跳窗往外跑。不過幸運的是除了耳朵被震得有點反應，手有點出血外沒有事，現在身上還有爆炸時的煙味。

原雲vv表示，不知道爆炸原因，聽說是車後面電池炸了，車前半段還好，主要後半段被炸。當時車上大約有10幾人，還好人不多，像他一樣沒怎麼受傷的，基本上都趕緊回家了。

據指出，發生爆炸的是一輛232路新能源公車；許多網友指出，電動車爆炸通常會起火。

中國騰訊視頻1月11日才播出「開端」，這是一部描述公車爆炸的時空輪迴劇，正在大陸引發熱烈迴響。瀋陽公車爆炸後，微博相關話題閱讀量瞬間破5000萬，引發網友熱議，有人懷疑事件恐怕有罪犯要模仿該劇。（編輯：楊昇儒）1110212