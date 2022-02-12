瀋陽一公車爆炸 1死42傷
2022/2/12 20:55
（中央社台北12日電）中國瀋陽市一輛公車傍晚近6時在行駛中突然爆炸，現場一片狼藉，引發社會關注與熱議。據瀋陽警方晚間8時許通報，目前爆炸已造成1人死亡，42人輕重傷，事故原因正在調查中。
據瀋陽市公安局官方微博晚上8時16分通報，2月12日傍晚5時55分，指揮中心接到報警，一輛232路公車行駛至皇姑區黃河南大街與寧山中路路口附近時發生爆炸。接到報警後，省、市領導及公安、應急、急救等部門人員第一時間趕到現場進行處置。
據通報，目前，爆炸已造成1人死亡，2人重傷，40人輕傷。受傷人員已送醫院救治，事故原因正在調查中。
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綜合陸媒報導，今天傍晚5時52分，瀋陽市皇姑區黃河大街一輛公車發生爆炸，現場一片狼籍，公車玻璃碎裂，有人受傷蹲地。現場目擊市民稱，爆炸時公車內發出巨響，但沒有起火。
中國騰訊視頻1月11日才播出「開端」，這是一部描述公車爆炸的時空輪迴劇。事件發生後，「瀋陽一公交車爆炸」在微博閱讀量迄今已破7500萬，引發網友熱議，不少人懷疑事件恐怕有罪犯要模仿該劇。（編輯：楊昇儒）1110212
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