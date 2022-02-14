元宵節打擊醉犯 北市警將設近百處路檢酒駕

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元宵節將至，台北市警察局14日表示，為防制酒駕發生，已規劃15日將執行擴大酒測勤務，設立近百處路檢點，以及動員400多名警力。（台北市警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月14日

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）元宵節將至，台北市警察局今天表示，為防制酒後駕車情形，明天將規劃北市擴大酒測勤務，設立近百處路檢點和動員400多名警力，針對易酒駕路段和飲酒場所周邊攔檢稽查。

市警局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，明天就是元宵佳節，許多民眾常歡聚過節、飲酒助興，為防制酒駕發生，已規劃明天將執行擴大酒測勤務，設立近百處路檢點，以及動員400多名警力。

同時，警方將針對易發生酒駕路段及提供飲酒場所周邊，加強攔檢稽查，以有效防制酒駕事故發生。

交通警察大隊提醒，立法院已於1月24日三讀通過修正「刑法」及「道路交通管理處罰條例」酒駕相關條文。其中，酒駕修法加重處罰規定包括延長酒駕累犯紀錄至10年，且公路主管機關可公布其姓名、照片及違法事實；且酒駕同車乘客連坐處分罰鍰也提高至新台幣6000元至1萬5000元。

除此之外，酒駕吊銷駕照重新考領時，應申請登記配備有酒精鎖裝置的車輛後，才發給駕照，違者將處6萬元至12萬元罰鍰等規定。

交通警察大隊表示，為防制酒駕交通事故，警方將運用口袋戰術針對提供飲酒場所周邊重要道路設置路檢點，全面打擊「醉」犯，提醒民眾切勿以身試法，酒後應「指定駕駛、酒後代駕預約、代客叫計程車」等方式安全返家。

同時，也要留意喝酒隔日的宿醉，也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，應避免開（騎）車上路。（編輯：張銘坤）1110214