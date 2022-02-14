女法官積案逾300件又不上班 苗栗法院建議速停職

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗法院周姓女法官曾命涉家暴案少年當庭自行掌嘴，引發爭議，並累積未處理案逾300件，遭移送懲戒法院。她春節後未曾上過班；苗栗地院今天表示，建議司法院儘速予以停職。

周姓女法官曾因處理少年事件開庭時，命涉案少年自行掌嘴及向父母下跪，引發爭議，且經常曠職擱置案件未積極處理，經苗栗地院去年3月及今年1月兩度召開法官自律委員會，決議移送法官評鑑委員會；法評會調查後認定周女嚴重違背法官倫理規範等情節重大，於農曆春節前，報由司法院移送懲戒法院職務法庭審理。

苗栗地院庭長兼發言人宋國鎮今天接受媒體訪問證實，周姓女法官自春節假期結束後，都未到院上班，目前累積未處理案量逾300件，包括家事案216件、少年案件89件，其中還有60件涉及家暴保護令，她卻在收案後放了2、3個月都沒處理，嚴重影響當事人權益，更可能會出人命，對於其他認真審案的法官也不公平。

宋國鎮指出，苗栗地院院長陳雅玲在過年後上班首日，便召集全體庭長商討因應，當天即將周姓女法官調往非訟事件中心，避免她直接接觸當事人，原所屬家事及少年案件，則分由少年法庭庭長及其他法官處理，也建議司法院儘速予以停職處分。

宋國鎮表示，周姓女法官出席自律委員會時曾稱，因要就法評會評鑑進行答辯，且身心狀況不佳而影響工作；今天下午她則到院透過差勤系統，遞送2月7日至15日的假單，但截至下班時間為止，尚未完成簽核。

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外界質疑周姓女法官經常未上班，仍照樣領每月約新台幣18萬元薪水；宋國鎮說，公務員若未被停職、受免職處分，薪水都可照常領取，也因此才會建議司法院儘快做出停職處分。

法評會日前表示，周姓女法官自民國109年7月至110年3月8日期間內，開庭總件數共有303件，無故取消庭期件數高達49件。於109年1月21日至110年3月15日間，未到院上班且未依公務人員請假規則請假、構成曠職日數高達68次、總時數合計高達353小時。（編輯：方沛清）1110214