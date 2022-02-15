離職銀行副理偽個資申辦信用卡盜刷 30多人受害

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前銀行副理譚姓男子曾兼職網路旅遊公司面試官，失業後竟利用工作所獲個資，偽造資料申辦信用卡，至少10間銀行和30多人受害，刑事局偵查第七大隊副大隊長黃國師（圖）15日舉行記者會表示已循線逮人送辦，說明辦案經過。中央社記者黃麗芸攝 111年2月15日

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）北市某銀行前副理43歲譚男曾兼職網路旅遊公司面試官，失業後竟利用工作所獲個資偽造資料網路申辦信用卡，至少10間銀行和30多人都因此受害，刑事局循線逮人送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，近日接獲被害人報案，稱其並未申辦信用卡但卻收到刷卡帳單，驚覺遭人冒用身分偽辦信用卡消費。

警方進一步追查後鎖定有毒品前科的43歲譚男涉有重嫌，他於民國96年至110年間曾任北市西區某間銀行的副理，在職時負責信用卡相關業務，熟稔內部作業流程，後期還同時兼差擔任1間網路旅遊公司的面試官，負責面試客服人員。

由於譚男後期因工作表現不佳，於去年4月離職，無業的他竟於去年6月起開始偽冒個資線上申辦盜刷信用卡。

據了解，譚男透過兼職工作取得大量個資，因他精通修圖軟體及電子簽章、掃描程式，竟自購專業級修圖軟體偽冒精細個人身分證件、薪資所得及財力證明等資料，再藉此線上申辦信用卡，成功騙取銀行核卡，每張卡額限制約在10萬元內。

經警方清查得知，譚男於去年6至12月成功偽冒申辦30多張信用卡，且國內已有10家銀行因此受害，譚男藉此成功盜刷商品，包括生活用品、飲食和10多支新款iPhone 13手機，非法獲利金額共計約100萬元。

設籍新北市新店區的譚男因和家人關係不佳，且為躲避警方追緝，於台北市中正區、台北車站一帶承租商旅居住，且每15天會更換住所。

全案經報請台北地檢署檢察官指揮，刑事局和新北市警察局海山分局、台北市警察局刑事警察大隊共組專案小組追查，經長期蒐證完備後，於去年12月29日在中正區的1間商旅將他拘提到案。

同時，現場查扣現金、iPhone手機、信用卡偽冒文書、證件、毒品和注射器等贓證物。

譚男供稱，自己是因投資失利才從事此非法行為，盜刷購買的iPhone 13手機則是透過網路管道變賣換取現金。但警方根據多項跡證研判，譚男應是缺錢購買安非他命毒品所致。

全案詢後依涉詐欺、偽造文書和毒品等罪送北檢偵辦，譚男聲押獲准。（編輯：張銘坤）1110215