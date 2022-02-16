美容師幫狗剪指甲遭咬傷 法官認飼主做好防護免賠

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）陳姓女子帶愛犬前往高雄一間寵物店給龔姓美容師剪指甲，但狗狗卻掙脫嘴套咬傷龔女，她向飼主求償33萬。但高雄簡易庭審酌陳女均照龔女指示，認定並無過失，駁回原告之訴。

陳女做筆錄時喊冤，稱是第一次養狗，事前已有告知美容師狗狗狀況，在剪指甲前也照龔女交代事項做好準備，帶狗狗平常吃的零食跟嘴套，剪指甲過程也依照美容師指示抱住狗狗的頭跟脖子，盡量做好保護、固定及安撫，但實在難以預見意外發生，即時拉住繫繩等。

高雄地方法院簡易庭調閱寵物店監視器畫面後，認為陳女在剪指甲過程中有幫狗狗戴上嘴套，掉下來時也有儘速調整重新戴上，且都有隨時拉握牽繩、安撫狗狗等，但狗狗自行掙脫嘴套咬傷龔女，過程僅約2秒。

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法官審酌陳女既非寵物美容專業人士，在剪指甲前和過程中也都有按照指示配合，足認陳女已有完成管束動作，但仍難避免意外發生，據此難認有過失。且龔女也未舉證飼主未正確使用嘴套具體情形，駁回龔女求償。

判決指出，陳女109年5月間第一次帶家中米克斯愛犬前往高雄一間寵物美容店剪指甲，但過程中狗狗卻掙脫嘴套咬傷龔女，造成左眼皮巨大撕脫傷併肌肉損傷及外傷性眼瞼下垂傷害，龔女事後並向飼主求償8個月薪資損失、精神撫慰金、醫療費用等共新台幣33萬7926元。（編輯：謝雅竹）1110216