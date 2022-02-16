懲罰中風母親泡熱水害命 女子遭起訴傷害致死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北16日電）台北市潘姓女子疑因與中風而行動不便的母親起爭執，喝令母親裸身泡在浴缸熱水中至少5小時，導致母親因此喪命。潘女坦承懲罰母親，台北地檢署今天依傷害致死罪嫌起訴潘女。

全案起於去年6月間，北市警消獲報北市中正區一處公寓內有70多歲的婦人陳屍浴室地板，北檢檢察官接獲警方報請相驗，發現婦人下肢明顯脫皮紅腫，陳屍方向卻是頭朝浴缸、腳朝門，決定解剖釐清死因。

檢警第一時間訊問與婦人同住的潘姓女兒，潘女聲稱當天母親反常地中午就進浴室洗澡，她曾入內查看，發現母親還會變換姿勢而不以為意，直到下午6時才驚覺母親已無氣息，將母親拖出浴缸後報案。

檢察官會同法醫解剖發現，婦人因身體大面積2度燙傷導致心因性休克致死，勘驗現場更發現浴缸內仍沾有皮膚；法醫研判，水龍頭出水溫度達攝氏60多度，經接觸空氣冷卻，在浴缸內仍有40度，以死者燙傷程度判斷，至少已泡在浴缸5小時。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘女最後向檢察官坦承，當天因與母親爭執而懲罰母親泡在浴缸大概5小時，但無傷害犯意；檢察官認為，潘女母親懼於女兒威逼而不敢離開浴缸，又因中風而行動不便、溫度感受異常，因而燙傷致死。

檢察官也認為，潘女被檢警查出大批寫給母親的紙條，內容多半是指責母親，而有犯案動機，潘女最後的供詞也與勘驗、解剖結果大致相符，今天依傷害致死罪嫌起訴。（編輯：李錫璋）1110216