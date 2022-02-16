7歲童提釋憲爭原民身分案 大法官4/1宣判

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（中央社記者劉世怡台北16日電）原住民身分法規定取得具原住民身分的父親或母親之姓，或傳統名字者，才能取得原住民身分，引起7歲吳姓女童等人聲請釋憲、爭取原住民身分。大法官今天表示，訂4月1日宣判。

憲法法庭今天公告，由大法官組成合議庭審理本案，訂於4月1日下午4時宣示判決。

原住民身分法第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分。」

有泰雅族血統的吳陳春桃以及7歲女童吳若韶等人，認為原住民身分法第4條第2項規定違反憲法平等原則、姓名權保障及對原住民族保障等，向大法官聲請釋憲。

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司法院大法官受理後，於1月17日在憲法法庭開庭，律師吳欣陽與妻子、具太魯閣族身分的副教授鄭川如等人出庭，為女兒吳若韶爭取原住民身分，認為相關規定違憲。吳欣陽說，這不是個案，他們代表9萬多名原住民子女權益問題。

原民會指出，原民身分法規定採「血統主義」兼採「認同主義」，賦予具原住民血統的國人有自我決定認同的選擇權利，有原住民認同可以取得原住民身分，沒有認同也可以拋棄原住民身分，並未違憲。（編輯：李亨山）1110216