涉詐領助理費 新竹縣議員陳栢維判3年半定讞

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（中央社記者林長順台北17日電）新竹縣議員陳栢維以離職助理資料申報補助費192萬餘元，一審依利用職務機會詐取財物罪判刑3年6月，二審改輕判6月，高院更一審又判刑3年6月。最高法院今天駁回上訴定讞。

最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，陳栢維連任新竹縣議會第16屆至第19屆議員，明知謝姓公費助理已於民國101年11月離職，卻未向新竹縣議會陳報，持續以謝姓前助理資料向縣議會申報補助費，至106年間共申報新台幣171萬元。

此外，國民黨籍的陳栢維又涉嫌於105年間，以陳姓男子名義，向縣議會申報公費助理補助費共21萬餘元。

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新竹地方法院一審依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處陳栢維有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。台灣高等法院二審改依公務員登載不實罪，判刑6月，得易科罰金。

案經上訴，最高法院撤銷二審判決，發回更審。高院更一審認定，一審判決並無違誤，仍判3年6月，褫奪公權3年，自動繳交的犯罪所得191萬6153元沒收。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：張銘坤）1110217