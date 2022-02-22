前職棒球員潑漆後又開槍洩憤 疑投資糾紛所致

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台北市警察局萬華分局22日舉行記者會，指前職棒時報鷹隊球員吳姓男子日前因財務糾紛，到陳姓友人辦公處所和汽車潑紅漆、撒冥紙遭送辦，22日凌晨又到陳男住所開5槍洩憤後投案，警依法偵辦。圖為相關證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月22日

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）前職棒時報鷹隊球員吳男日前因財務糾紛，竟向友人辦公處所和汽車潑紅漆、撒冥紙遭送辦，不料他今天凌晨又到陳男住所開5槍洩憤後投案，供稱是投資糾紛所致，警依法偵辦。

台北市警察局萬華分局今天舉行記者會，偵查隊長陳偉仁表示，轄內長泰街今天凌晨2時許發生槍擊案，經查歹徒持手槍向被害人住處射擊5槍後逃逸，隨後攜槍和5發子彈到市警局士林分局文林派出所投案。

據調查了解，50多歲的吳嫌為前職棒時報鷹隊球員，他和陳姓友人因有投資財務糾紛，他先前於6日上午對陳男辦公處所和賓士車潑紅漆、撒冥紙洩憤，後遭警方查知，被害陳男雖不提告訴、追究，但警方仍依違反社會秩序維護法送辦。

孰料，吳男竟不滿被外界誤解為借貸糾紛，心生不滿的他又於今天凌晨飲酒後，搭計程車並持槍到陳男住家前朝鐵門射擊5發子彈，逃逸後才攜槍彈至文林派出所投案。

全案將依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦，警方持續釐清其犯案動機及槍枝來源，積極溯源偵辦。

前職棒時報鷹隊球員吳男，於1997年間因涉球員集體放水打假球的「黑鷹事件」遭判刑，2014年又在台南市酒駕遭逮。（編輯：張銘坤）1110222