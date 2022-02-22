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北宜等3處部分路段恢復區間測速 違規事故降8成

2022/2/22 14:06
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（中央社記者沈佩瑤新北22日電）新北市交大今天表示，今年1月24日起，新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2-32.2K等路段恢復區間測速，經分析這段期間違規及事故狀況，與同期相比下降最多8成。

新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，民國110年初，全台45處（新北8處）區間測速儀器遭指使用中國零件，有資訊安全傳輸疑慮，全面停用。

新北於今年1月間完成3處區間測速儀器檢測，包括「新店區環河路」、「台64線中和段」及「北宜公路26.2-32.2K」，並自1月24日起配合春節加強節日安全維護工作，恢復執法。

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警方表示，迄今將近1個月，經分析這段期間各路段違規及事故狀況，較恢復執法前同期下降6至8成，顯現大多數用路人均能依速限穩定行駛。

警方指出，經分析違規車輛行駛速度發現，北宜區間路段嚴重違規車輛（時速61公里以上）占總通行車輛0.85%，台64線中和段嚴重違規車輛（時速91公里以上）占總通行車輛0.26%，新店區環河路嚴重違規車輛（時速81公里以上）占總通行車輛0.04%，將針對嚴重超速違規優先舉發。（編輯：張銘坤）1110222

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