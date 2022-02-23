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5歲女童午餐突異物梗塞 救護員到場救回一命

2022/2/23 15:51
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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市豐原區某國小附設幼稚園一名5歲女童，日前在校內吃午餐時，突然發生異物梗塞現象，消防局派遣救護車與高級救護技術員到場，成功排除緊急狀況，女童送醫後無生命危險。

台中市消防局今天發布新聞稿表示，2月17日接獲報案，豐原區某國小附設幼稚園一名5歲女童，於校內吃午餐時，突然發生異物梗塞現象。校內教師立即撥打119求救，消防局獲報派遣豐南分隊出動救護車，並派遣一組高級救護技術員準備異物梗塞急救裝備同步出勤。

救護人員到場時，見女童仰躺在走廊地墊上，經評估意識不清、肢體癱軟，救護技術員童建銘立即實施哈姆立克法急救，排除梗塞異物。

高級救護技術員洪嘉成、陳苑戎到場後，以甦醒球給氧確認呼吸道仍有阻力，接著操作喉頭鏡發現異物，再使用異物夾排除呼吸道異狀，此時女童已恢復自主呼吸。

經救護技術員給予氧氣治療後，女童於送醫途中已恢復意識且可正常對答，救護人員持續監測患者生命徵象，並給予患者心理支持後，緊急送往醫院後續治療。

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消防局提醒，若發現民眾不慎因飲食疑似異物梗塞時，通報119後待援期間，不要試圖拍背或給水，避免造成異物往下梗塞加劇，可在患者還能發出聲音或咳嗽聲時鼓勵患者咳出來。

消防局指出，當患者聲音沙啞或聲音式微呈現雙手掐頸手勢，請操作哈姆立克法急救方式協助救援，當患者若癱軟喪失意識時，應將患者安全平緩的放置於地面，檢查口中有無異物排出，再持續操作胸外按壓版哈姆立克法待援。（編輯：陳仁華）1110223

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