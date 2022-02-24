只會賣菜不懂臉書 陳樹菊澄清未授權設粉絲專頁

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東善心賣菜阿嬤陳樹菊今天出面澄清，從未授權社群網路設置粉絲專頁或社團，她已向警方報案；台東縣警察局今天召開專案小組會議，偵辦是否有人冒用樹菊阿嬤詐騙。

台東縣警察局今天在台東縣政府召開專案報告，並邀請陳樹菊女士出面澄清並未授權任何人以她名義或代理設置粉絲專頁和社團。

陳樹菊說，2月10日接到一通電話，對方表示，在臉書（Facebook）看到「陳樹菊」粉絲專頁留言，如要找陳樹菊拍攝公益廣告或幫助團體，可和專頁所留的電話聯絡。她訝異，對方怎麼有她的電話，感覺不對勁，於是告訴對方，她不認識臉書上的人，也沒有授權，她會立刻報警，並通知台東縣政府。

陳樹菊說，「什麼是臉書，我又不知道，我也沒有手機（智慧型手機），我什麼都不會，只會賣菜」，因此她將事發經過告訴縣政府，縣政府幫她報案。

台東縣警察局刑警大隊長黃維和在報告中表示，已成立專案小組，會立即著手偵辦，目前尚未發現有人被騙，特別呼籲，陳樹菊女士並未授權在社群網站成立粉絲專頁和社團，也未授權以她的名義募款；如果冒用他人的姓名和相片成立臉書，不但可能違反「個人資料保護法」，一旦有金融交易的行為，還有可能觸犯詐欺罪等刑法。

台東縣長饒慶鈴也在會中呼籲民眾多加留意，也切勿以身試法。

為照顧家庭和弟妹，今年72歲的陳樹菊始終未婚，民國82年父親和二弟相繼去世，陳樹菊深感世事無常，當時正好社會風氣逐漸走下坡，辛苦一生的她，於是捐新台幣100萬元給佛光學院，開啟她的捐款義行。

包括捐贈母校仁愛國小建圖書館、認養貧童、捐錢馬偕醫院，甚至連身後的保單都捐出，委託台東馬偕、台東基督教醫院成立「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」，希望拋磚引玉助偏鄉醫療。

陳樹菊義行獲得時代雜誌百大人物以及亞洲富比世（Forbes Asia）亞太地區傑出善心人士」、菲律賓麥格塞塞獎。（編輯：陳仁華）1110224

台東善心賣菜阿嬤陳樹菊24日指出，自己從未授權社群網路設置粉絲專頁或社團，她已向警方報案；台東縣警察局已介入偵辦，調查是否有人冒用樹菊阿嬤名義詐騙。中央社記者盧太城台東攝 111年2月24日