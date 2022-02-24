北市男警強拉女警逼下跪 一審判賠11萬元

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（中央社記者蕭博文台北24日電）台北市警察局馬姓員警被控強拉同分局的張姓女警，另逼張女當眾下跪。張女求償新台幣183萬元，士院日前判決馬男應就2次犯行共賠償11萬元精神慰撫金。

士林地方法院判決書指出，已辭警職的張姓女子主張，任職北投警分局期間遭馬姓員警長期騷擾，馬男甚至於民國108年5月間，企圖強拉她進入永明派出所，還強取她的包包。

張女另主張，馬男於108年9月間，要求正在巡邏的她趕往北投分局側崗談判，她身著警察制服、防彈背心抵達，遭馬男大聲喝斥，「妳現在給我下跪，妳不跪試試看」，她被迫下跪5秒鐘，之後還遭馬男強拉手部、防彈背心拖行。

張女主張，馬男2次犯行使她失眠、憂鬱，各求償75萬元精神慰撫金，另以馬男行為導致她遭到長官關注、心理壓力巨大，最終被迫於110年4月辭職且短期內無法就業，請求馬男賠償薪資損失33萬元。

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承審法官認為，馬男2次犯行事證明確，不法侵害張女自由權，甚且於執行勤務中，身著警察制服，在大庭廣眾之下，要求同樣身著警察制服的張女下跪，嚴重貶抑張女人格法益，且屬情節重大，判馬男賠償精神慰撫金11萬元。

另一方面，法官認為，張女事發後於108年12月間調往文山一分局，110年4月辭職時，距馬男犯行已超過1年半，難以認定張女辭職與馬男犯行間有因果關係，張女請求馬男賠償薪資損失並無理由，此部分判決敗訴。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110224