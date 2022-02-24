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司法院回復派任事務官案 前法官陳鴻斌興訟敗訴

2022/2/24 19:27
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（中央社記者劉世怡台北24日電）前法官陳鴻斌第二度遭判免除法官職務，轉任法官以外職務的懲戒處分後，不服司法院回復派他任台北地院司法事務官興訟，法院今天認定司法院原處分並無違誤，判陳敗訴。可上訴。

全案緣於，前法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭於民國105年10月17日判決「免除法官職務，轉任法官以外職務」懲戒處分，司法院於同年10月20日做出人事派令，派他出任台北地方法院司法事務官，並自懲戒處分判決宣示日（即同年10月17日）生效。陳男申請自願退休，於同年10月25日生效。

判決指出，陳鴻斌不服懲戒處分提再審，職務法庭於107年3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。司法院107年4月撤銷人事派令。

判決指出，監察院不服改判罰款的懲戒處分，提起再審，職務法庭108年2月再判決原判決廢棄，維持「免除法官職務，轉任法官以外職務」懲戒處分確定，陳鴻斌不服提再審遭駁回。司法院108年3月做出原處分，回復原本的人事派令（陳男任台北地院司法事務官）。

陳男不服原處分，循序提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。北高行今天判陳男敗訴，可上訴。

北高行指出，陳男遭判「免除法官職務，轉任法官以外職務」懲戒處分，可轉任的具體職務，包括司法事務官、觀護人、公證人及公設辯護人等職務。

判決指出，司法院調派陳男為台北地院司法事務官的職務安排，並核敘薦任第9職等年功俸7級710俸點，為適切裁量。

北高行指出，司法院基於陳男的懲戒處分內容，因判決結果變更而重為審查，一度撤銷人事派令後，又回復原本的人事派令，並無違誤。（編輯：李亨山）1110224

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