強制抽血驗酒精濃度違憲 基層警：恐影響時效性

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（中央社記者劉建邦台北25日電）憲法訴訟法新制首判，強制抽血驗酒精濃度違憲。警政署表示，尊重憲法法庭判決，將配合交通部修法作業，研修相關採證程序；基層員警認為，流程可能較繁瑣，恐影響時效性。

憲法訴訟法今年1月上路，首宗判決今天出爐。花蓮地院法官認為肇事駕駛人受強制抽血檢測酒精濃度有違憲疑慮，聲請釋憲，憲法法庭判決道路交通管理處罰條例相關規定違憲。

警政署晚間9時許發布新聞資料指出，尊重憲法法庭判決，將配合交通部修法作業，研修相關採證程序，保障人民權益。

警政署指出，為兼顧人權及防制酒駕行為，已緊急通令各警察機關，針對憲法法庭判決主文內容，自即日起，汽（機）車駕駛人發生無人傷亡或僅駕駛人本人受傷外，無他人傷亡案件，依判決所附「汽（機）車駕駛人肇事（交通事故）酒測處理作業程序」，向地檢署申請核發鑒定許可書，以符合刑事訴訟法強制取證程序。

警政署表示，其他事故，包括一般臨檢、肇事致人死傷，仍依既有相關規定（含作業程序）辦理。

警政署強調，修法完成前，強制取證程序實施，將依憲法法庭判決意旨，報請檢察官核發鑑定許可書再行採檢。

基層資深交通員警表示，強制抽血檢測酒精濃度違憲，最大問題就是影響時效性，當發生交通事故，為釐清肇事責任或駕駛人有無酒駕，才會針對駕駛強制抽血，若無法及時抽血，可能讓酒測值失真。

員警說，原本規定是要釐清肇事人有無酒駕，才會強制抽血，後續可能要向法院舉證肇事人有無酒氣等，才能抽血，流程較長，除耽誤時效，恐無法提供精準酒測值，釐清肇事責任。

另名交通員警指出，依實務經驗，發生交通事故加上肇事駕駛人呈現昏迷，現場員警研判駕駛人可能有酒駕行為，協助駕駛人送醫後，才會通知醫院進行抽血。

員警說，強制抽血檢測酒精濃度違憲，將讓後續程序變繁瑣，除造成實際執法困難度外，可能每件需要強制抽血檢測酒精濃度交通事故，都要先請示檢察官才能進行後續流程。（編輯：方沛清）1110225